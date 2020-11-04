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Yerli savunma sanayi kuruluşlarından Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ, bir Afrika ülkesi ile 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan yaklaşık 25 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ'nin, yeni sipariş bilgisi açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, şirketin bir Afrika ülkesi ile 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan yaklaşık 25 milyon dolar bedelli yeni bir ihracat sözleşmesi imzaladığı belirtilerek, "Sözleşme, teminat mektubu işlemlerinin tamamlanması, avans ödemesinin yapılması ve ihracat ile ilgili gerekli izinlerin alınmasını takiben yürürlüğe girecek olup ilgili teslimatların bu yıl içerisinde başlayarak 6 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır" denildi.