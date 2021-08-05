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Otokar'dan metrobüs ihalesi açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), 6 Temmuz'da iptal edilen 100 metrobüs ihalesi gerçekleştirildi. Otokar, İETT Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu ve metrobüs olarak kullanılması amaçlanan 100 adet dizel körüklü tip otobüs ve araçların 3 yıllık bakımını içeren ihalede en iyi fiyatın kendisi tarafından verildiğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ihale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesinin bekleneceği kaydedildi

Otokar'dan metrobüs ihalesi açıklaması
HABERTURK.COM / AA

Otokar, İETT Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu, 100 adet dizel körüklü tip otobüs ve araçların 3 yıllık bakımını içeren ihalede en iyi fiyatın kendisi tarafından verildiğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ihale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesinin bekleneceği kaydedildi.

Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

Açıklamada, "Bu açıklamada bahsi geçen ihaleye teklif verilmesine ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.11.2017 tarih ve 2017/18 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Genel Müdürlük tarafından Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, ihaleye teklif verilmesine karar verildiği bilgisinin açıklanmasının ihale sonuçlanana kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Özel durum açıklaması erteleme kararı, ihaleye ilişkin sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi ve Şirketimiz meşru çıkarlarının ve rekabet gücünün korunması amaçlarıyla alınmıştır" denildi.

Verilen bilgiye göre, yaklaşık maliyeti 894 milyon 708 bin 250 lira olan ihaleye, tek teklifi Otokar 606 milyon 114 milyon 800 lira ile verdi.

İhalenin, metrobüs olarak kullanılmak üzere 190 yolcu kapasiteli 21 metre uzunluğunda 100 tek körüklü otobüs alımı için yapıldığı kaydedildi.

İBB'nin 6 Temmuz'da yapacağı 190 yolcu kapasiteli 21 metre uzunluğundaki 100 tek körüklü otobüs alımı ihalesi, teknik şartname ve eklerde yapılacak değişiklikler nedeniyle iptal edilmişti ve yeni tarih olarak bugün belirlenmişti.

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