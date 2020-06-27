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Koç Topluluğu şirketlerinden otobüs üreticisi Otokar, Gürcistan ile bir ihracat anlaşması yaptığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Gürcistan Belediye Kalkınma Fonu ile yapılan 18.7 milyon euro tutarındaki anlaşmaya göre 6 farklı şehirde kullanılacak 117 Sultan LF ve 58 Kent LF'nin teslimatları 2020 yılı içinde başlayacak.

Otobüslerin yedek parça temini ve eğitimleri de Otokar tarafından verilecek.

Otokar Genel Müdür Serdar Görgüç, "Küresel ölçekte zor bir dönemden geçiyoruz. Covid-19, bir sağlık krizinin ötesinde, ekonomik ve sosyal kalkınmayı derinden etkiledi. Bu günleri de geride bırakacağız. Üretime Gürcistan ihalesi ile hız vereceğiz" dedi.