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Otobüs üreticisi Otokar, Malta'dan aldığı 5'inci siparişini tamamladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, şirketin 50 adet sağdan direksiyonlu Kent şehir içi otobüsünü Malta'ya teslim ettiği bildirildi.

Yaş ortalaması 4 olan Malta'nın toplu taşıma filosunun, bu yönüyle Avrupa'nın birçok ülkesine kıyasla öne çıkarken, son yıllarda gerçekleştirilen dönüşüm çalışmalarının ülke ekonomisine ve sürdürülebilirliğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirten Malta Public Transport'un (Malta Toplu Taşıma) Yönetim Kurulu Başkanı Felipe Cosmen, eski otobüslerin aşamalı olarak görevden kaldırıldığının altını çizdi.

Malta için özel olarak üretilen 12 metrelik sağdan direksiyonlu Kent otobüsünün, basamaksız alçak giriş tabanı, Euro 6 motoru, ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem gibi özelliklerinin bulunduğu kaydedildi.