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Otokar Slovakya'ya otobüs ihraç edecek

Otobüs markası Otokar, otobüs ihracatı yaptığı ülkeler arasına Slovakya'yı da ekliyor. Yapılan açıklamaya göre, Otokar, Kent Körüklü otobüsleri için Bratislava Toplu Taşıma Şirketi DPB'den 40 adetlik sipariş aldı. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Bu siparişle birlikte Orta ve Doğu Avrupa'da büyüme hedefimizde önemli bir adım daha atarak Slovakya'yı otobüs ihracatı yaptığımız ülkeler arasına ekliyoruz. Bugün otobüslerimiz Türkiye'nin yanı sıra, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Malta, Romanya, Polonya, Letonya, Sırbistan, Bulgaristan başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde şehir içi toplu taşımacılıkta kullanılıyor" dedi

Otokar Slovakya'ya otobüs ihraç edecek
HABERTURK.COM

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Bratislava Toplu Taşıma Şirketi DPB'den (Dopravny Podnik Bratislava) 40 adet Kent Körüklü otobüsü siparişi aldığını duyurdu. Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın toplu taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda üretilecek otobüslerin 2021 yılı sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Bu siparişle birlikte Orta ve Doğu Avrupa'da büyüme hedefimizde önemli bir adım daha atarak Slovakya'yı otobüs ihracatı yaptığımız ülkeler arasına ekliyoruz. Bugün otobüslerimiz Türkiye'nin yanı sıra, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Malta, Romanya, Polonya, Letonya, Sırbistan, Bulgaristan başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde şehir içi toplu taşımacılıkta kullanılıyor" dedi.

Sipariş alınan Kent Körüklü otobüslerinin Bratislava'nın toplu taşımacılık ihtiyaçları doğrultusunda üretileceğini belirten Otokar Ticari Araçlar Uluslararası Satış Pazarlama Direktörü Hakan Bubik de, "Bratislava Toplu Taşıma Şirketi DPB'nin istekleri doğrultusunda, yolcuların seyahat deneyimini keyifli kılacak ve şoförlerin sürüş konforunu arttıracak birçok yenilik ilk defa bu araçlarla Avrupa pazarına sunulacak" açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Kent Körüklü otobüsleri, ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistem gibi donanımlara sahip. Otomatik yolcu sayımı gerçekleştirecek araçlarda Wi-Fi bağlantısının yanı sıra USB şarj bölümleri de yer alacak.

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