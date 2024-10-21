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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomate 1 yılda 5 bin araç sahibine ulaştı - Otomobil Haberleri

        5 bin araç sahibine 'dost' oldu, yurtdışına açılıyor

        Araç sahiplerine ihtiyaç duydukları hizmetleri tek bir platformda garantili olarak sağlama hedefiyle 1 yıl önce yola çıkan yerli girişim Otomate, 5 bin kullanıcıya ulaşarak platform üzerinden 120 milyon liralık değer yarattığını açıkladı. Girişimin kurucusu Murat Yağcı, "Hedefimiz, Türkiye'de araç sahipliği sürecini daha kolay, ekonomik ve güvenilir hale getirmek" dedi. Gözünü yurtdışına diken girişim, öncelikli olarak Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Almanya pazarına girmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 07:12 Güncelleme: 21.10.2024 - 07:12
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        1 yılda 5 bin araç sahibine 'dost' oldu
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        Mobilite ihtiyacımızı sağlayan otomobilleri sahip olmak için yüksek bedeller ödeniyor. Fakat iş aracı satın almak ile bitmiyor. Araçları satın aldıktan sonra da servis, lastik, sigorta ve muayene gibi farklı kalemler için kullanıcılar düzenli olarak ödeme yapmaya devam ediyor.

        Araç sahiplerinin tüm bu süreçler için hatırı sayılır miktarlarda ücret ödemesine karşın, bu konularda yeteri kadar bilgi sahibi olunmaması sebebiyle yanlış tercihler yapılabiliyor ya da gereğinden fazla zaman harcanmış olunabiliyor.

        İşte tam da bu noktada çözüm sağlamak adına bundan 1 yıl önce yola çıkan yerli girişim Otomate, araç sahiplerinin ihtiyaç duydukları hizmetleri tek bir platformda garantili olarak sağlamayı hedefliyor.

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        Bir pazar-yeri platformu olarak ortaya çıkan plaform, adını otomobilini 'oto'su ve İngilizce'de dost anlamına gelen 'mate' kelimelerinden alıyor. Girişim, anlaşmalı yetkili ve çok markalı servislerle çalışıyor ve kullanıcılarına karşılaştırmalı fiyatlar sunuyor.

        Platformda araç sahiplerinin bakım, onarım, sigorta, hasar yönetimi ve muayene gibi ihtiyaçları bir arada sunuluyor, böylece kullanıcılara araç sahipliği sürecinde ihtiyaç duyduğu hizmetler tek noktadan sağlanmış oluyor.

        'HEDEFİMİZ ARAÇ SAHİPLİĞİNİ GÜVENİLİR HALE GETİRMEK'

        Girişimin kurucusu Murat Yağcı, sistemde aktif 5 bin kullanıcı olduğunu belirterek,

        "Öncelikli hedefimiz, Türkiye’de araç sahipliği sürecini daha kolay, ekonomik ve güvenilir hale getirmek. Kısa vadede, kullanıcı tabanımızı genişleterek daha fazla otomotiv sahibini platformumuzla buluşturmak ve sunduğumuz hizmetleri yaygınlaştırmak istiyoruz. Aynı zamanda, yetkili ve multi-brand servis ağımızı büyüterek Türkiye’nin her köşesine erişim sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

        120 MİLYON LİRALIK EKONOMİ YARATTI

        Yapay zekâ destekli öneri sistemleri, proaktif bakım çözümleri ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş hizmetler sunmayı hedeflediklerini de kaydeden Yağcı, "Ayrıca, esnek ödeme yöntemlerini çeşitlendirerek kullanıcıların araç masraflarını daha rahat yönetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

        Verilen bilgiye göre, platform üzerinden 120 milyon TL'lik bir ekonomi yaratan Otomate, yurtdışını açılımını Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Almanya pazarından başlatmayı hedefliyor.

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