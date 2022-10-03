Otomobil çarpınca iki araç arasında sıkıştı!

DHA'nın haberine göre, Gündüz'ün iki araç arasında sıkıştığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarpmanın etkisiyle Gündüz, kamyonet ve otomobil arasında sıkıştı. Çevredekilerin yardımıyla otomobil geri çekildikten sonra Abdullah Gündüz yere yığıldı. Yaralanan Gündüz, olay yerine gelen ambulansla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan Abdullah Gündüz'ün sol ayağında 4 kırık oluştuğu ve daha sonra kendisine çarpan sürücüden şikayetçi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında park halinde olan kamyonetin sürücüsüyle konuşan Gündüz'e otomobilin çarptığı, iki araç arasında kalan Gündüz sıkışırken aracından inen kadın sürücünün arka koltukta oturan çocuklarını indirdiği görülüyor. Koşarak gelen bir kişinin sürücü koltuğuna oturarak, aracı geri alıp sıkışan Gündüz'ü kurtardığı görülüyor.