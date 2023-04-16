İHA

Kaza, ölüm kavşağı olarak bilinen Pınarbaşı-Sivas karayolu üzerindeki Cemel kavşağında meydana geldi. Y.H.(39) idaresindeki TIR ile H.T. (34) idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte otomobilde bulunun M.K.T. (3) ve B.Y.T. (7) yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.