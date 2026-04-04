Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

        Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

        Nevşehir-Gülşehir Karayolu'nda tır ile otomobilin karıştığı kazada 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 17:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 yaşındaki bebek can verdi

        Nevşehir-Gülşehir Karayolu'nda tır ile otomobilin karıştığı kazada 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Gülşehir Karayolu'nda meydana gelen kazada B.Y. idaresindeki otomobil, Yüksel M. idaresindeki tırı sollamak isterken dorseye çarptı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde otomobilde bulunan sürücü Y.M. ile eşi D.N.Y.'nin yaralı olduğu tespit edilirken, annesinin kucağında bulunan 2 yaşındaki E.Y.'nin de hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, 2 yaşındaki bebeğin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kazayı anlatan tır sürücüsü Yüksel M. ise, "Ben kendi şeridimde gidiyordum ve araç arkamdan geliyordu. Herhalde daldı sola doğru fazla kaçtı. Sonra geri sağa gelmeye çalıştı. Geri sola kaçmak isterken arabasının sağ tarafını benim sol arka köşeme vurdu" dedi.

        #Nevşehir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
