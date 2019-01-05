Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35 azalarak 620 bin 937 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, yıl içindeki otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 32.7 oranında azalarak 486 bin 321 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da, bir önceki yıla göre yüzde 42.3 gerileme ile yılı 134 bin 616 adet ile kapattı.

ARALIK'TA PAZAR YÜZDE 43 DARALDI

Aralık ayındaki rakamlara bakıldığında ise, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 43 azaldığı görülüyor. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 39, hafif ticari araç pazarı da yüzde 54 oranında düştü. Bu sonuçlar ile birlikte, 2018 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 77 bin 706 adet olurken, otomobil satışları 60 bin 843 adet ve hafif ticari araç pazarı da 16 bin 863 adet seviyesinde gerçekleşti.

2018'DE 4 BİN HİBRİT SATILDI

Yıl içinde satılan araçların motor hacmi segment dağılımlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre önemli değişimler göze çarpıyor. Öyle ki, 155 adet elektrikli ve 3 bin 899 adet hibrit otomobil satışının gerçekleştiği 2018 yılında, 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 32.7, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 38.5 ve 2000cc üstü otomobillerde ise yüzde 34.6 azalış izlendi.

C SEGMENT SEDANLAR LİDER

Geçtiğimiz yıl dizel otomobil satışlarının payı yüzde 58'e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı ise yüzde 65.15'e yükseldi. Bu dönemde, otomobil pazarı segmentinin yüzde 83.4’ünü ise vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçların oluşturduğu gözlemlendi.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine 275 bin 576 adet satılarak yüzde 56.7 pay alan C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50.7 pay ve 246 bin 414 adet ile yine sedan otomobiller oldu.

ODD'nin açıkladığı satış istatistiklerinde, kuşkusuz Kasım ayında başlayan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) indirimleri etkili oldu. Öyle ki, söz konusu indirimler yılın son iki ayında talebi canlandırırken, markaların stoklarını eritmesine de katkı sağladı. Mart ayına kadar uzatılan vergi indirimlerinin, 2018'de pazarın daha da düşmesinin önüne geçtiği görülüyor.

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