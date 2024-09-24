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        Haberler Gündem Güncel Otomobil, tanker ile çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Otomobil, tanker ile çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

        Diyarbakır'da bir kavşakta otomobille tanker çarpıştı. Kazada aynı aileden 2'si ağır 4 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 14:48 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:48
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Ovabağ Mahallesi'nde öğle saatlerinde A.A. yönetimindeki tanker, kavşakta Ahmet K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

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        Kazada kırsal Hantepe Mahallesi'nde imam olarak görev yapan ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gittiği öğrenilen Ahmet K. ile otomobildeki eşi Hiranur K., çocukları Hatice ve Eymen K. yaralandı.

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        İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Yaralılar, sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

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        Tanker sürücüsü A.A. ifadesi için jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Diyarbakır
        #Tanker
        #Kaza
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