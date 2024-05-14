Otomobilin 'airbag'inden sünger çıktı

Araç içerisindeki en önemli hayati parçanın içerisinde bulduğu süngeri görünce şaşırdığını söyleyen Uysal, "Airbagleri sağlam olduğu söylenen bir araç geldi. Bunun bilgisini de veren büyük bir firma. Tabela çok önemli değil, ustalık önemli. Aracın airbagini kontrol ettiğimizde aracın beyin bölümünden arıza kodu çıkmadı. Direnç atılmış aracın airbaglerine ve airbagin yerinde boş olan kısmına kocaman bir sünger yerleştirmişler. Airbagin dış plastiğine de sarmış. 'Airbag açık' dedim, satıcı bana 'böyle bir şey olamaz' dedi. Ben de kendisine birebir gösterdim. 'Bunun içinde airbag yerine sünger var' dedim ve ikna oldu" dedi.