Otomobilin 'airbag'inden sünger çıktı
Konya'da ekspertize götürülen bir otomobilde yapılan kontrolde airbag içerisine yerleştirilmiş sünger çıktı. Ekspertiz uzmanı, "Satıcıya airbag açık dedim, 'bana böyle bir şey olamaz' dedi. Ben de kendisine birebir gösterdim. Bunun içinde airbag yerine sünger var dedim ve ikna oldu" dedi.
Son dönemlerde ikinci el otomotiv alım satımında çeşitli hileler yapan dolandırıcılar, araçlarda yolcular için hayati önem taşıyan airbaglere de el attı.
Konya'da ekspertize götürülen aracın kontrolleri sırasında airbagden şüphelenen oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, airbag içerisine yerleştirilmiş sünger buldu.
Araç içerisindeki en önemli hayati parçanın içerisinde bulduğu süngeri görünce şaşırdığını söyleyen Uysal, "Airbagleri sağlam olduğu söylenen bir araç geldi. Bunun bilgisini de veren büyük bir firma. Tabela çok önemli değil, ustalık önemli. Aracın airbagini kontrol ettiğimizde aracın beyin bölümünden arıza kodu çıkmadı. Direnç atılmış aracın airbaglerine ve airbagin yerinde boş olan kısmına kocaman bir sünger yerleştirmişler. Airbagin dış plastiğine de sarmış. 'Airbag açık' dedim, satıcı bana 'böyle bir şey olamaz' dedi. Ben de kendisine birebir gösterdim. 'Bunun içinde airbag yerine sünger var' dedim ve ikna oldu" dedi.
"HER ARAÇTA BAKILMASI GEREKİYOR"
Airbag parçasının önemine değinen Uysal, "Böyle durumlarda bir kaza anında zor durumda kalınır. Sağlam çalışan airbag hayat kurtarır. Küçük bir airbag hayatınızı kurtarır. İnsanların hayatı bu kadar ucuz değil. Airbag testi kesinlikle her araçta yapılması gerekiyor. Bu parçaların arızalarının kesinlikle kontrol edilmesini öneriyoruz. Dış kısmında bulunan plastik parça değişmiş oluyor. O yüzden de mağduriyet oluşuyor, vatandaşlarımızı uyarıyorum" diye konuştu.