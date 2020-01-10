Otomobilin camını kırıp elektronik eşyaları çaldılar! O hırsızlardan biri yakalandı

HABERTURK.COM

Otomobil camını kırarak bilgisayar ve telefonları çalan şüphelilerinden biri çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Mustafa Uc'un haberine göre, 8 Ocak Çarşamba günü Elazığ şehir merkezinde bir iş yeri önünde park halinde bulunan otomobilde hırsızlık yapıldı. Piyasa değeri 8 bin 200 TL olduğu belirtilen 1 adet bilgisayar ve 7 cep telefonu çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren 4 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Şüphelilerden H.Ç. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.