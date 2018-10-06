Çevredekiler yardıma koştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan iki lise öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak-Ereğli karayolu Kepez mevkisinde, Oğuz K'nin kullandığı otomobil, İMKB Atatürk Anadolu Lisesi'nde kurs gördükten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 9. sınıf öğrencileri Şevval Kumru Gediksiz ve Buse Berber Kayar'a çarptı.

Kazayı görenler, öğrencilere ilk müdahaleyi yaparken, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralı öğrenciler ile kaza sonrası şoka giren otomobildeki Meryam Okumuş (68), sağlık personelince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Gediksiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada kaza sonrası gözyaşlarına boğulan otomobil sürücüsünü ise çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Öğrencilerin yola dağılan kitap ve çantaları ise polisler tarafından toplandı.

Arkadaşlarına otomobilin çarptığını gören bazı öğrenciler de gözyaşlarına hakim olamadı.

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