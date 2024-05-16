Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Denizli'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Giriş: 16.05.2024 - 09:04 Güncelleme: 16.05.2024 - 09:04
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde S.G. idaresindeki otomobil, Kumkısık Mahallesi Salihağa Kavşağı yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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