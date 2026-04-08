Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Kaza, saat 08.50 sıralarında Ocaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kiraz yönünden Ödemiş istikametine seyir halinde olan Hüsnü Tokalı (24) idaresindeki motosiklet, kavşakta dönüş yapan D.B. (19) yönetimindeki otomobile çarptı. Hastanede kurtarılamadı Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan Tokalı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.