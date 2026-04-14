Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Akif Karaoğlu, hayatını kaybetti
Giriş: 14 Nisan 2026 - 09:42 Güncelleme:
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Akif Karaoğlu (18), hayatını kaybetti.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Kaza, saat 22.00 sıralarında Yalı Bulvarı Yunuslar mevkisinde meydana geldi. A.K. (22) idaresindeki otomobil ile Mehmet Akif Karaoğlu yönetimindeki motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Karaoğlu'nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Otomobil sürücüsü A.K.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
