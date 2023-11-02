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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de son dakika kaza! Otomobille motosiklet çarpıştı: 3 ölü! - Güncel haberler

        Otomobille motosiklet çarpıştı: 3 ölü!

        İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 09:13 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:23
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        Otomobille motosiklet çarpıştı: 3 ölü!
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        İzmir'de kaza, sabah saatlerinde Bornova'da, Ankara Asfaltı Caddesi Osman Kibar Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil ile üzerinde 3 kişi bulunan ve ters yönde gittikleri ileri sürülen motosiklet çarpıştı.

        3 KİŞİ YOLA SAVRULDU

        İHA'da yer alan habere göre çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 3 kişi yola savruldu. Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        1'İ OLAY YERİNDE 2'Sİ HASTANEDE ÖLDÜ

        Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kimlikleri henüz belirlenemeyen motosikletteki gençlerden birisinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulanslara alınarak hastanelere kaldırılan ağır yaralılardan birisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, diğeri ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

        Hayatını kaybeden gençlerin kimliklerini tespit etme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Öte yandan, trafik yoğunluğunun oluştuğu noktada kazaya karışan otomobil ve motosiklet olay yerinden kaldırılırken, otomobil sürüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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