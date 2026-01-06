Habertürk
        Otomotiv endüstrisinden 41.5 milyar dolarlık ihracat - Otomobil Haberleri

        Otomotiv endüstrisinden 41.5 milyar dolarlık ihracat

        Türkiye otomotiv endüstrisinin 2025 yılı ihracatı yüzde 11,6 artarak 41,5 milyar dolar oldu. Otomotiv, böylece son 20 yılda 19 kez ihracat şampiyonu unvanını aldı. Sektörün Aralık 2025 dönemi ihracatı da yüzde 8 artışla 3 milyar 761 milyon dolara yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 15:26 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:26
        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye ihracatının lideri otomotiv endüstrisi 2025 yılında bir önceki seneye göre yüzde 11.6 artarak 41.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

        Otomotiv endüstrisi, böylece son 20 yılda 19 kez ihracat şampiyonu olmayı başardı. Otomotiv endüstrisinin Aralık 2025 dönemi ihracatı da yüzde 8 artışla 3 milyar 761 milyon dolar oldu. Ülke ihracatından yüzde 16.2 pay alan sektör, geçen yılın son ayında da ihracat lideri oldu.

        OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'ndeki dönüşüme hızlı adaptasyonumuz ve katma değeri yüksek üretim gücümüz, bu başarının temel taşlarını oluşturdu. İhracatta yakaladığımız ivme, küresel pazarlardaki rekabet gücümüzün ve sürdürülebilir büyüme kararlılığımızın en somut göstergesi. Otomotiv endüstrisi olarak 2026 yılında ve gelecekte de Türkiye'nin küresel ticaretteki güçlü rekabet yapısını temsil etmeye ve ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

        TEDARİK ENDÜSTRİSİ İHRACATINDA YÜZDE 6 ARTIŞ

        Tedarik endüstrisi ihracatı geçen yıl bir önceki seneye göre yüzde 6 artışla 15 milyar 770 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisi sektörün 2025 yılı ihracatından yüzde 38 pay aldı.

        Binek otomobiller ihracatı 2025 yılında yüzde 4, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 28, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 30 ve Çekiciler ihracatı da yüzde 54 arttı.

        Aralık 2025 döneminde ise tedarik endüstrisi yüzde 18 artışla 1 milyar 329 milyon dolar ihracat yaptı. Binek otomobil ihracatı Aralık 2025'te yüzde 8 azalarak 1 milyar 200 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 8 artışla 647 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 35 artışla 347 milyon dolar ve çekiciler ihracatı da yüzde 77 artışla 179 milyon dolar oldu.

        ALMANYA'YA YAPILAN İHRACAT YÜZDE 36 ARTTI

        Geçen yıl ülke grubu pazarında en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 36 artışla 6 milyar 612 milyon USD ihracat gerçekleştirildi. Yine geçen yıl Fransa'ya yüzde 17, İspanya'ya yüzde 36, Slovenya'ya yüzde 27, Belçika'ya yüzde 19, Romanya'ya yüzde 35 ihracat artışı, Hollanda'ya yüzde 16, Rusya'ya yüzde 52 ihracat düşüşü yaşandı.

        Aralık 2025 döneminde ise otomotiv ihracatında ilk sırada Fransa yer aldı. Fransa'ya ihracat yüzde 33 artışla 690 milyon dolar oldu. Geçen yılın son ayında Almanya yüzde 8.5 ihracat artışı ve 469 milyon dolarlık ihracat rakamı ile ikinci büyük pazar oldu.

        Üçüncü büyük pazar konumunda yer alan Birleşik Krallık'a yönelik ihracat da ise yüzde 10 artışla 355 milyon dolar oldu. Aralık ayında önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 9, Romanya'ya yüzde 47, Belçika'ya yüzde 16, Suudi Arabistan'a yüzde 461, Avusturya'ya yüzde 55 ihracat artışı yaşanırken, İtalya'ya yüzde 20, ABD'ye yüzde 16, Hollanda'ya yüzde 20 ihracat düşüşü kaydedildi.

        AB ÜLKELERİNE 30 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

        Geçen yıl AB ülkeleri ihracattan yüzde 72,5 pay alırken, ihracat da 30 milyar 110 milyon dolar oldu. Geçen yıl Afrika Ülkelerine yüzde 8.5, Diğer Amerikan Ülkelerine yüzde 25 ihracat artışı, Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 31, Orta Doğu Ülkelerine de yüzde 20 ihracat düşüşü yaşandı.

        Aralık 2025 döneminde Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 71 pay ve 2 milyar 683 milyon dolar ihracat ile yine ülke grubu bazında ihracatta ilk sırada yer aldı.

        AB ülkelerine yönelik ihracat yüzde 8.5 arttı. Geçen yılın son ayında Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 11 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer aldı. Bu ülke grubuna yönelik ihracat da yüzde 5 arttı.

        Aralık ayında Orta Doğu Ülkelerine yüzde 136, Afrika Ülkelerine yüzde 18 ihracat artışı yaşanırken, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine de yüzde 14 düşüş oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD müdahalesinin ardından Venezuela Fuerte Tiuna askeri üssündeki hasar uydudan görüntülendi

        Vantor tarafından çekilen uydu görüntüleri, ABD operasyonun ardından Venezuela Fuerte Tiuna askeri üssündeki hasarı gösterdi.  

