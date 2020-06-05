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Otomotiv satış sonrası pazarında üretim artıyor

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS),3. Koronavirüs Etki Araştırması’na göre, üretime devam eden şirketlerin oranı yükselişe geçti. Ara veren şirketler ise bu ay çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. Üretimin yükselişe geçmesi ile birlikte yaşanan kapasite artışının bu ay da devam edeceği belirtildi. OSS üyeleri, anket sonuçlarına göre satışlarda yaşanacak artışlar konusunda ise önceki aylara nazaran çok daha iyimser bir tablo ortaya koydular. Sektörün öncelikli problemleri ise değişmedi. 'İş ve ciro kaybı' ilk sırada yer alırken, onu 'çalışanların motivasyonunu kaybetmesi' ve 'nakit akışında yaşanan sıkıntılar' takip etti. Sektör temsilcileri, 2019’a oranla bu yıl cirolarında yüzde 15’lik bir düşüş beklediklerini söyledi

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS)
HABERTURK.COM

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS),ilkini 30 Mart haftasında, ikincisini ise 13 Nisan haftasında gerçekleştirdiği anket çalışmasına 25 Mayıs haftasında düzenlediği üçüncü çalışmasıyla devam etti.

Derneğin üçüncü anketine 69’u dağıtıcı, 45’i üretici olmak üzere toplam 114 üye katıldı. Sektördeki çalışma koşullarına yer verilen ankete göre, hem evden çalışma sistemine geçen hem de vardiyalı olarak çalışma sistemini tercih eden üyelerin sayısında artış yaşandı.

Söz konusu oran, ilk ankette yüzde 24, ikinci ankette ise yüzde 25’i bulurken, son ankette ise yüzde 47’ye yükseldi. Sadece evden çalışma sistemini tercih eden üyelerin oranı yüzde 15’e, sadece vardiyalı çalışma sistemini seçenlerin oranı ise yüzde 16’ya geriledi. Ayrıca ilk ankette yüzde 12, ikincisinde yüzde 7 olan normal çalışma düzenini sürdüren üyelerin oranı da yüzde 18’e çıktı. Çalışmayı tamamen durduran üyelerin oranında ise yüzde 2’ye kadar geriledi.

Ankette firmaların ofislerine dönüş planları da mercek altına alındı. Katılımcıların yüzde 9’u Mayıs ayında eski düzenlerine geçtiğini açıklarken, yüzde 28’lik kesim bu ayın başında, yüzde 19’luk kesim Haziran ayının ortasında, katılımcıların yüzde 20’si de Temmuz ayının başında ofis düzenine geçmeyi planladığını aktardı.

EN BÜYÜK SORUN İŞ KAYBI

Katılımcılar öncelikli problemlerini ise iş ve ciro kaybı, çalışanların motivasyonunu kaybetmesi, nakit akışında yaşanan sıkıntılar olarak sıraladı. Katılımcıların yüzde 95’i “iş ve ciro kaybı” yaşadıklarını, yüzde 57’si çalışanlarının motivasyonunu kaybettiğini, yine yüzde 57’si nakit akışında sıkıntılar olduğunu açıkladı.

Ancak nakit akışında sıkıntı yaşayanların oranında da düşüş gözlemlendi. Mart ayında bu oran yüzde 62’yi bulurken, Nisan ayında yüzde 65’e çıkmıştı, Mayıs ayında ise söz konusu oran yüzde 57’ye geriledi. Ayrıca katılımcıların yüzde 28’i tedarik noktasında, yüzde 36’sı da gümrüklerde bazı problemlerle karşılaştığını da aktardı.

Şirketlerin satışlarında ise Mayıs ayında artış yaşandı. Katılımcılar bu artışın Haziran ayında da devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Ankete göre, Mayıs ayında sektördeki satışlarda ortalama yüzde 45 oranında düşüş gözlemlenirken, söz konusu oran Mart ayında yüzde 47, Nisan ayında ise yüzde 52’ye kadar çıkmıştı. Ankete göre Haziran ayında ise satışlarda ortalama yüzde 28 düşüş öngörüldüğü belirlendi.

ÜRETİME DEVAM MESAJI

Tüm bunlarla birlikte sektör temsilcileri 2019’a oranla, bu yıl cirolarında yüzde 15’lik bir düşüş beklediklerini açıkladı. Katılımcıların yüzde 73’ü de yaşanan krizin ve etkilerinin Haziran sonrasında da devam edeceğini düşündüğünü belirtti.

Sektörde kısa çalışma ödeneğine başvurma oranında da yükseldi. Mart ayında yüzde 55, Nisan’da yüzde 60 olan başvuru oranı, geçen ay ise yüzde 65’e çıktı.

Üretime devam etme oranı da yükselişini sürdürdü. Bu kapsamda üretici firmaların yüzde 93’ünün Mayıs ayında üretime devam ettiği belirlendi. Bu oran Mart ayında yüzde 76, Nisan ayında ise 81’di. Üretime ara veren katılımcıların yüzde 14’ü de Haziran ayının ortasında, yüzde 85’i de Haziran ayının başında üretime döneceğini açıkladı.

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