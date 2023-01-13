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Otomotivde Almanya'ya 5 milyar dolarlık ihracat hedefi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), yılda yaklaşık 250 milyar euro otomotiv ihracatı yapan Almanya ile sektörel ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla seminer düzenledi. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Türk otomotiv endüstrisinin en büyük pazarı olan Almanya'ya geçen yıl 4.4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Tedarik endüstrisi ihracatımızın yaklaşık dörtte birini yaptığımız Almanya'ya bu yıl 5 milyar doları aşan ihracat hedefliyoruz" dedi

Otomotivde Almanya'ya 5 milyar dolarlık ihracat hedefi
HABERTURK.COM

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), yılda yaklaşık 250 milyar euro otomotiv ihracatı yapan Almanya ile sektörel ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla "Almanya'ya Otomotiv İhracatında Yeni Fırsatlar" başlıklı bir seminer düzenledi.

Alman OEM ve Tier1 şirketlerinin Türk tedarikçilerden beklentilerini ve tedarik süreçlerinde proje yaklaşımının öneminin ele alındığı seminer, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik'in ev sahipliğinde Münih Ticaret Ateşesi Ali Bayraktar ile birlikte ZF, TUV Rheiland ve entegratör ASN Danışmanlık/Do-It firmasından yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Online düzenlenen seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, amaçlarının dünya otomotiv sektörünün köklü ve güçlü partnerleri arasında yer alan Türkiye ve Almanya arasındaki iş birliğini artırmak ve mevcut ilişkileri daha da güçlendirmek olduğunu söyledi.

Konuşmasının başında Almanya'ya yönelik otomotiv ihracatına yönelik bilgiler veren Baran Çelik, Almanya'nın uzun yıllardır Türk otomotiv endüstrisi ihracatında ilk sırada olduğunu, 2022 yılında sektörün toplam ihracatından yüzde 14 pay aldığını ve Almanya'ya 4.4 milyar dolar otomotiv ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Almanya'ya tedarik endüstrisinde yüzde 68 pay ile 3 milyar dolar, binek otomobillerde ise 745 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Baran Çelik, "Özetle tedarik endüstrisi ihracatımızın yaklaşık dörtte birini Almanya'ya yapıyoruz. 2023 yılında ise Almanya'ya yönelik otomotiv ihracatımızın 5 milyar doları aşmasını hedefliyoruz" dedi.

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