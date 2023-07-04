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Otomotivdeki rekorlar Haziran'da da devam etti

Türkiye otomotiv pazarı, yıl başından beri süren rekor trendini Haziran ayına da taşıdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında toplam pazar geçen yıla göre yüzde 55.3 oranında büyüdü ve 555 bin 867 adede yükseldi. Haziran ayında ise, otomotiv pazarı yüzde 37.5 oranında büyüyerek 110 bin 861 adet şeklinde gerçekleşti. Böylece otomotiv pazarında tüm zamanların en yüksek Haziran ayı sonuçları elde edildi. Yılın ilk altı ayında elektrikli araç satışlarının geçen yıla göre yaklaşık 6 kat artış göstermesi de dikkat çekti. Sektör yetkilileri, yatırım amaçlı satışların devam ettiğini vurgularken, pazarın yıl sonunda 1 milyon adet barajını geçebileceğini öngörüyor. Mayıs ayında Togg'un 306 adet araç teslimatı yaptığını duyuran ODMD, Haziran ayı raporunda ise Togg'un teslimat sayısı hakkında bir bilgi paylaşmadı. ODMD'den yapılan açıklamada, Togg'un Haziran ayında teslimat adedinin ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi

Otomotivde Haziran rekoru
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde .55.3 artarak 555 bin 867 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, yılın ilk altı ayında geçen yıla göre yüzde 54.5 artışla 429 bin 870 adet seviyesine çıkarken, bu dönemde hafif ticari araç satışları da yüzde 58.2 oranında arttı ve 125 bin 997 adede yükseldi.

10 YILLIK ORTALAMANIN YÜZDE 54 ÜSTÜNDE

Otomotiv pazarında Haziran ayında ise dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Öyle ki, otomotiv pazarı yıl başından bu yana süren rekor trendini Haziran ayında da devam ettirdi.

ODMD'nin açıkladığı rakamlara göre, Haziran ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Haziran ayına göre yüzde 37.5 büyüdü ve 110 bin 861 seviyesine çıktı.

Böylece 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 53.8 oranında büyüyen pazar, geçtiğimiz ay tüm zamanların en yüksek Haziran ayı olarak da kayıtlara geçti.

ODMD’nin açıkladığı rakamlara göre, Haziran ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40.1 artarak 89 bin 833 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 27.3 artışla 21 bin 28 seviyesine ulaştı.

PAZARIN YÜZDE 86'SI 1.6 LİTRENİN ALTINDA

Yılın ilk altı ayında otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 89.6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 231 bin 265 adetle yüzde 53.8 pay, B segmenti otomobiller 150 bin 577 adetle yüzde 35 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 45.9 payla yine SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri yüzde 29.1 payla sedan ve yüzde 22.7 payla da hatchback otomobiller takip etti.

Bu dönemde 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 51.5 artarak yüzde 86 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 39.3 artarak yüzde 0.6 pay ve 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 95.3 artarak yüzde 0.2 pay aldı.

ELEKTRİKLİLER 6 KAT ARTTI

Otomobil pazarı motor tipine göre incelendiğinde ise, Ocak-Haziran döneminde benzinli otomobillerin 296 bin 79 adet satış ile pazardan yüzde 68.9 pay aldığı görülüyor.

Dizel otomobil satışları 72 bin 458 adetle yüzde 16.9 pay, hibrit otomobil satışları ise 43 bin 469 adetle yüzde 10.2 pay aldı.

Yılın ilk altı ayında elektrikli otomobil satışları ise 12 bin 792 adetle yüzde 3 paya ulaştı. Böylece elektrikli araçlar satışlarını bir yılda yaklaşık 6 kat artırdı.

Bu dönemde, otogazlı otomobil satışları da 4 bin 892 adetle yüzde 1.1 paya ulaştı.

TOGG'UN TESLİMAT ADEDİ AÇIKLANMADI

Mayıs ayında Togg'un 306 adet araç teslimatı yaptığını duyuran ODMD, Haziran ayı raporunda ise Togg'un teslimat sayısı hakkında bir bilgi paylaşmadı.

ODMD'den yapılan açıklamada, Togg'un Haziran ayında teslimat adedinin ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi

Togg, yıl sonuna kadar 20 bin adet T10X'i kullanıcılara teslim edeceğini açıklamıştı.

'SATIŞLAR YIL SONUNA KADAR 1 MİLYON ADEDİ GEÇER'

Pazarın ilk 6 aylık performansını değerlendiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, uzun yılların ardından ilk kez otomotiv pazarının yılı 1 milyon adet seviyesinde kapatabileceğini belirtti.

Yalçın, "Yılın ilk 6 ayında süren güçlü ivme ve temponun 2. yarı yılda da devam ederek Cumhuriyetimizin 100. yaşında 1 milyon barajının rahatlıkla geçilmesini bekliyoruz. Mobilite ihtiyacı odaklı ertelenmiş güçlü talebin etkisi kadar gözde yatırım aracı olan otomobile rağbet tam gaz devam edecek” dedi.

Kredi bulmada yaşanan zorluklar nedeniyle hem sıfır kilometre hem de ikinci elde tüketicilerin peşin alıma devam ettiğini de vurgulayan Yalçın, "Enflasyon, faiz ve kur üçgeni birbirleriyle dengede olmadığı ve süreç vergisel olarak desteklenmediği sürece ne sıfır km araç fiyatları ne de ikinci el araç fiyatları düşmez" ifadelerini kullandı.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Ocak ayından bu yana sıfır km araç fiyatlarında yüzde 30, ikinci el araçlarda ise yüzde 80 oranında fiyatların arttığını da sözlerine ekledi.

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