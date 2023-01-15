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Otomotivde hem üretim hem ihracat arttı

Türkiye'nin otomotiv üretimi 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 1 milyon 352 bin 648 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, geçen yıla göre yüzde 4 artış sağlayan otomobil üretimi ise 810 bin 889 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 402 bin 189 adede ulaştı. Ticari araç grubunda, 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde üretim yüzde 10, ağır ticari araç grubunda yüzde 26 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 8 oranında arttı. Ocak-Aralık döneminde, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 4 oranında artarken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 1 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, toplam ihracat 970 bin 124 adet, otomobil ihracatı ise 571 bin 218 adet düzeyinde gerçekleşti

Otomotivde hem üretim hem ihracat artışı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2022 yılının Ocak-Aralık dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, 2022’nin 12 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 1 milyon 352 bin 648 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise ise yüzde 4 artarak 810 bin 889 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 402 bin 189 adedi buldu.

Ocak-Aralık döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 26 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 8 arttı.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 70, kamyon grubunda yüzde 92, otobüs-midibüs grubunda yüzde 41 ve traktörde yüzde 66 seviyesinde gerçekleşti.

İHRACAT 30 MİLYAR DOLARI AŞTI

Ocak-Aralık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 artarak 970 bin 124 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 7 oranında arttı.

Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 7 artarak 18 bin 154 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde yüzde 12,2 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, Ocak-Aralık döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2021 yılına göre yüzde 6 artarak 31,5 milyar dolar oldu.

Euro bazında ise yüzde 18 artarak 29,9 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 4 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 9 oranında arttı.

OTOMOBİLLERİN YÜZDE 39'U, HAFİF TİCARİLERİN YÜZDE 59'U YERLİ

2022 yılında toplam pazar, bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 827 bin 147 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı ise yüzde 6 oranında artarak 592 bin 660 adet oldu.

Ticari araç pazarına bakıldığında ise, Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 11, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 24, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 9 büyüme yaşandı.

2022 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ithal hafif ticari araç satışları yüzde 1 artarken, yerli hafif ticari araç yüzde 15 oranında yükseldi. Bu dönemde, otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 39, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 59 olarak gerçekleşti.

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