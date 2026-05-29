Otoyollar bayramda ücretsiz mi olacak 2026? Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir ve Ankara-Niğde otoyolları bedava mı?
Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca sürücü "Bayramda otoyollar ücretsiz mi?", "Kuzey Marmara Otoyolu ücret alınacak mı?" ve "İstanbul-İzmir otoyolu bedava mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kuzey Marmara Otoyolu yap-işlet-devret modeliyle işletildiği için önceki bayramlarda ücretli hizmet vermeye devam etmişti. İşte Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir ve Ankara-Niğde otoyolları ücret tarifesi...
BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile bazı toplu taşıma hatları bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR BEDAVA OLACAK?
Karara göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz hizmet verecek.
Bu köprü ve otoyollar, 26 Mayıs Salı saat 00.00'dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.
HANGİ OTOYOLLAR ÜCRETLİ OLACAK?
Yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyol ve köprülerde ücretsiz geçiş uygulanmıyor. Bu nedenle aşağıdaki yolların ücretli olması bekleniyor:
Osmangazi Köprüsü
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Kuzey Marmara Otoyolu
İstanbul-İzmir Otoyolu
Avrasya Tüneli
Ankara-Niğde Otoyolu