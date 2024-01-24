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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oturduğu yerde saldırıya uğradı

        Oturduğu yerde saldırıya uğradı

        Samsun'da ırmak kenarında otururken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 20:56 Güncelleme: 24.01.2024 - 20:56
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        Oturduğu yerde saldırıya uğradı
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        Samsun'da bir kişi ırmak kenarında otururken silahlı saldırıya uğradı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahe Mahallesi Irmak Caddesi Mert Irmağı kenarında saat 18.50 sıralarında meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, ırmak kenarında sandalyede otururken silahlı saldırıya uğrayan S.Y.Ç.(42) her iki bacağından yaralandı.

        TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Silahlı saldırgan olay yerinden otomobil ile kaçarken, kanlar içinde kalan S.Y.Ç., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Yaralı şahıs kendini vuranı tanımadığını söyledi. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı A.Ç.'nin düzenlediğini tespit etti. Polis olay yerinde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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