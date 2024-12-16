Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Ousseynou Ba: Dzeko ve takım arkadaşlarımdan özür dilerim - Rams Başakşehir Haberleri

        Ousseynou Ba: Dzeko ve takım arkadaşlarımdan özür dilerim

        Başakşehir'in Senegalli oyuncusu Ousseynou Ba, Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile Edin Dzeko ve takım arkadaşlarından özür diledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 00:39 Güncelleme: 16.12.2024 - 00:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dzeko ve takım arkadaşlarımdan özür dilerim"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

        Fenerbahçe, Başakşehir'i Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin (2) golleriyle 3-1 mağlup etti.

        45+1. dakikada Başakşehir futbolcusu Ousseynou Ba, Edin Dzeko'ya yaptığı müdahale sonucu kırmızı kart gördü.

        "ÜZGÜNÜM, ÖZÜR DİLERİM"

        Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla Edin Dzeko ve takım arkadaşlarından özür dileyen Ba, oyunun temposu ve stadyumun atmosferinin de etkisi ile kabul edilemez bir davranışta bulunduğunu ifade etti.

        İşte o paylaşım:

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin kapıları sonuna kadar açık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkenin kapıları sonuna kadar açık
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme
        En-Nesyri'den hayat öpücüğü!
        En-Nesyri'den hayat öpücüğü!
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        "En-Nesyri, F.Bahçe'yi yarışta tuttu!"
        "En-Nesyri, F.Bahçe'yi yarışta tuttu!"
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler