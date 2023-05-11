Genel seçimler için geri sayım başladı. 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 itibarıyla başlayacak oy verme süreci saat 17.00 itibarıyla sona erecek. Milyonlarca kişi Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için oy vermeye sandık başına gidecek. Oy kullanamayacak durumda olanlar, "Oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar...