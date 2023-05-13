MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE

Mühür oy verilen partinin sütunundan aynı ittifaktaki diğer partinin sütununa taşarsa oy ittifakın ortak oyuna yazılır. Ancak sütunda taşma yaşanan partilerin sütunlarına ikinci kez veya daha fazla mühür basılırsa oy ittifaka mı partiye mi verildiği anaşılamadığı için gerçersiz sayılır.

İttifakın sütunu içerisine basılan mühür, ittifakın yanında yer alan parti veya ittifakın sütununa taşarsa oy geçersiz sayılır.

Mühür, parti veya bağımsız adayın sütununu taşar ancak diğer parti, aday veya ittifakın sütununa karışmazsa oy geçerli, diğer sütunlara denk gelme halinde ise geçersiz sayılır.