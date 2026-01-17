Habertürk
        Haberler Ekonomi Otomobil Oyak Renault 2025'te ihracatını artırdı - Otomobil Haberleri

        Oyak Renault 2025'te ihracatını artırdı

        Oyak Renault, 2025'i 387 bin 113 adetlik toplam üretim ile kapattığını bildirdi. Bursa'da üretim yapan şirketin aynı dönemde ihracat adedi de, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 14 artışla 271 bin 994 adede ulaştı. 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve Renault Group Türkiye CEO'su Lionel Jaillet, "Üretimimizin yüzde 70'inden fazlasını birçok ülkeye ihraç ediyoruz; bu da Renault Group'un Türkiye'yi Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın kesişim noktasında global bir ihracat merkezi olarak konumlandırmasını sağlıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 12:06 Güncelleme: 17.01.2026 - 12:06
        Oyak Renault 2025'te ihracatını artırdı
        Son dönemde birçok yeni modelin üretimini üstlenen Oyak Renault, 2025 yılı iş sonuçlarını açıkladı.

        Yapılan açıklamaya göre, Bursa'daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda 336 bin 336 adet araç üretilirken, Karsan iş birliği kapsamında gerçekleşen 50 bin 777 adetlik üretimle birlikte toplam üretim adedi 387 bin 113'e ulaştı.

        Karsan'ın 2027 yılı sonuna kadar Renault Megane Sedan üretimine devam etmesi bekleniyor.

        Öte yandan, Oyak Renault'un 2024 yıl sonunda 239 bin 116 adet olan ihracat adedi, 2025 yılı sonunda yaklaşık yüzde 14'lük bir artışla 271 bin 994 adet olarak gerçekleşti.

        Yeni Clio'nun üretimine Eylül ayında başlayan Oyak Renault, Boreal modeli de 2026 yılında kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.

        "TÜRKİYE'NİN KÜRESEL ROLÜ GÜÇLENİYOR"

        2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve Renault Group Türkiye CEO'su Lionel Jaillet, "Oyak Renault fabrikası, yıllık 390 bin araçlık üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük binek otomobil fabrikası olarak faaliyetlerine devam ediyor. Aynı kampüste bulunan ve Türkiye'nin tek binek araçlar için motor ve vites kutusu üretimi yapan Oyak Horse fabrikamız yeni nesil hibrit motor üretimi ile ön plana çıkıyor. Üretimimizin yüzde 70'inden fazlasını birçok ülkeye ihraç ediyoruz; bu da Renault Group'un Türkiye'yi Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın kesişim noktasında global bir ihracat merkezi olarak konumlandırmasını sağlıyor" dedi.

        2026'DA YENİ BİR MODEL DAHA DUYURULACAK

        OYAK ile birlikte 2027 yılına kadar dört yeni model için 400 milyon Euro'nun üzerinde yatırım yapacaklarını yineleyen Jaillet, "2024'te yeni Duster'ın ardından, Eylül ayında Yeni Clio'nun üretimine başladık. Yeni Clio, 2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye yollarında olacak. Aynı yıl içinde C segmentindeki yeni SUV modelimiz Boreal'in üretimine de başlayacağız. Boreal, yalnızca iç pazarda satışa sunulmakla kalmayacak; Doğu Avrupa'dan Orta Doğu ve Akdeniz havzasına kadar 50'den fazla ülkeye ihraç edilecek" ifadelerini kullandı.

        Renault Group Türkiye CEO'su Lionel Jaillet, 2026'da bir yeni modeli daha duyurmayı planladıklarını ekleyerek, "Bu kapsamlı ürün atağı, fabrikamızın üretim esnekliğini ortaya koyarken ihracat kapasitemizi de güçlendiriyor ve Türkiye'nin Renault'nun küresel üretim ve ihracat ağındaki stratejik rolünü bir üst seviyeye taşıyor" görüşünü paylaştı.

