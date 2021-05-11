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Oyak Renault'tan 4 bin 700 konutun tüketimi kadar elektrik tasarrufu

Bursa’daki fabrikasında enerji tasarrufuna dair çalışmalar yürüten Oyak Renault, yeni bir projeyi tamamladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım 2019’da başlayıp 31 Aralık 2020’de tamamlanan LED dönüşüm projesiyle her yıl 11 bin MWhlık enerji tasarrufu yapılabilecek. Fabrikanın kapalı alanlarında bulunan çalışma ortamlarının aydınlatılmasına yönelik başlatılan projede 2021 yılında 4 bin 700 konutun elektrik tüketimine eşdeğer elektrik tasarrufu sağlandığı kaydedildi

Oyak Renault'tan 4 bin 700 konutun tüketimi kadar elektrik tasarrufu
HABERTURK.COM

Oyak Renault, gerçekleştirdiği enerji tasarrufu projesi kapsamında, fabrikadaki atölye ve bürolarda bulunan 16 bin 400 adet lambayı LED lambalarla değiştirdiğini duyurdu.

Kapalı alanı toplam 380 bin m² olan fabrikada projenin uygulama alanı 340 bin m² olarak belirlendi ve saha çalışmalarında yaklaşık 30 kişi görev aldı. LED lambalara geçiş ve yapılan aydınlatma otomasyonu sayesinde (gün ışığına göre lambaların otomatik olarak kısılması, zaman saati ve hareket sensörü uygulaması) yaklaşık yüzde 70 enerji tasarrufu elde edildiği bildirildi.

Oyak Renault’un gerçekleştirdiği LED dönüşümüyle birlikte, imalat dışı zamanların yönetimi, basınçlı hava kaçaklarının onarımı, parametre optimizasyonları gibi tüm enerji projeleri kapsamında elde edilen tasarruf miktarının 4 bin 700 konutun yıllık elektrik tüketimine eşdeğer olacağı açıklandı.

Her yıl 11 bin MWhlık enerji tasarrufu yapılabilecek proje ile yıllık 5000 ton karbon salımı azaltılacağı kaydedildi.

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