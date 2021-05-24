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OYAK, Tamek için Rekabet Kurumu’na başvurdu

Sagra'yı satın alarak gıda sektörüne giriş yapan OYAK, şimdi de Türkiye’nin köklü markalarından Tamek’in satın alma anlaşmasının onayı için Rekabet Kurumu’na başvurdu. Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Tamek'in meyve suları, sebze ve meyve konsantreleri, salça, hazır yemekler, reçel, marmelat, hazır soslar, haşlanmış ürünler, ketçap, mayonez ve donmuş ürünlerin üretimi, satışı ve pazarlamasına dair tüm varlıkları ve bu işlerle ilgili markaların geri kalanlarına sahip olan Asena Patent Marka Fikri Telif Hakları Danışmanlığı ve Ticareti A.Ş.'nin tüm hisseleri OYAK tarafından devralınacak.

OYAK, Tamek için Rekabet Kurumu’na başvurdu
OYAK'tan bir satın alma daha
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HABERTURK.COM

Sagra'yı alarak, büyüklüğü 120 milyar lirayı aşan gıda sektörüne giriş yapan OYAK, 1955'te Bursa'da kurulan, Türk menşeli gıda üreticisi Tamek´i satın alma anlaşmasının onayı için Rekabet Kurumu´na başvurduğunu açıkladı.

Tamek ile gıda sektöründe önemli bir yatırıma imza atacak olmanın yanı sıra, gıda sektörü adına geleceğe yönelik yeni atılımlarda bulunmanın önemini vurgulayan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “2017’de çizdiğimiz vizyonun meyvelerini almanın memnuniyetini yaşıyoruz. Şirket özellikle meyve suyu ve salça alanında ülkemizin önde gelen markalarından. Markanın mirası ve bu mirasla birlikte gelen bilinirliği OYAK’ın gücü ile birleştiğinde efektif, hızlı ve karlı bir operasyon yaratabileceğimize inanıyoruz. Sagra ve Tamek markalarını stratejik vizyonumuz doğrultusunda büyütmeyi, yurtiçindeki pazar payımızı ve ihracattaki etkinliğimizi arttırırken aynı zamanda dokunduğumuz tüm paydaşlarımızın da bizimle birlikte büyümelerine olanak sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Tamek ürünlerinin mevcut pazar paylarını kısa vadede iki ila üç katına, orta vadede ise dört ila beş katına çıkarmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Erdem, “Şirket cirosunun yaklaşık yüzde 30’u ihracattan geliyor. Biz bu oranı korumayı hedefliyoruz. Ancak ciroyu 5 yıl içinde mevcudun 10 katına çıkarmayı hedeflediğimizi düşünürsek ihracattaki büyüme beklentimizi de ifade etmiş oluruz”. ifadelerini kullandı

Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından şirketin meyve suları, sebze ve meyve konsantreleri, salça, hazır yemekler, reçel, marmelat, hazır soslar, haşlanmış ürünler, ketçap, mayonez ve donmuş ürünlerin üretimi, satışı ve pazarlamasına dair tüm varlıkları ve bu işlerle ilgili markaların geri kalanlarına sahip olan Asena Patent Marka Fikri Telif Hakları Danışmanlığı ve Ticareti A.Ş.'nin tüm hisseleri OYAK tarafından devralınacak.

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