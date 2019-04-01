Oyna Kazan ipucu sorusu bu akşam instagram hesabından yayınlanan video ile birlikte "Olcay nerede?" sorusu yöneltildi. Yarışmanın öncesinde ise Editör Kıyağı olarak "38. İstanbul Film Festivali, hangi ünlü yönetmeni ölümünün 20. yılında özel bir bölümle anacaktır?" diye soruldu. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 1 Nisan saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 1 NİSAN

Bugünün kopyası Olcay’dan! Olcay nerede? #OynaKazanSorum etiketiyle siz de “Nerede?” olduğunuzu video olarak sorun, hem 5 joker kazanın, hem memleketinizi tanıtın, hem de Oyna Kazan’da yüzbinlerce kişi sizi görsün!

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: Karlsplatz Stauss, Münih

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

38. İstanbul Film Festivali, hangi ünlü yönetmeni ölümünün 20. yılında özel bir bölümle anacaktır?

Cevap: Stanley Kubrick

STANLEY KUBRİCK KİMDİR?

Stanley Kubrick (d. 26 Temmuz 1928 - ö. 7 Mart 1999),Amerikalı yönetmen, senarist, yapımcı, fotoğrafçı ve sinematograf.

Estetik kusursuzluğu elde edebilmek için denediği farklı teknik yöntemlerle dünya çapında sinemayı etkilemiş ve dünyanın gelmiş geçmiş en iyi yönetmenleri arasında sayılmıştır. Eserlerinin çoğunda özgün senaryo yazmayı tercih etmemiş, edebiyat yazarlarının eserlerini sinemaya uyarlamıştır. Kubrick sinemasında, mükemmeliyetçi atmosfer dışında yoğun sembolizm ve gerçekçilik görülür. Korku, savaş, polisiye, kara mizah ve bilim kurgu olmak üzere farklı türde eserler vermiştir. Kubrick, beş kez aday gösterildiği Oscar Ödülleri'nden sadece birini, 2001: Bir Uzay Macerası filmi ile En İyi Özel Efekt dalında kazanmıştır. Martin Scorsese, James Cameron ve Woody Allen gibi isimler, Kubrick'i önemli bir ilham kaynağı olarak gördüklerini belirtmişlerdir.

Yönetmenin önemli filmleri arasında Zafer Yolları (1957),Spartaküs (1960),Lolita (1962),Dr. Garipaşk (1964),2001: Bir Uzay Macerası (1968),Otomatik Portakal (1971),Barry Lyndon (1975),Cinnet (1980),Full Metal Jacket (1987) ve Gözleri Tamamen Kapalı (1999) yer almaktadır. Amerikan vatandaşı olan Kubrick, Lolita filminin çekimleri için geçici olarak taşındığı Birleşik Krallık'a, filmin çekimlerinin tamamlanmasının ardından kalıcı olarak yerleşmiş ve hayatını kaybettiği 1999 yılına dek Hertfordshire, Birleşik Krallık'taki evinde yaşamaya devam etmiştir.