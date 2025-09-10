Oyun satışları ağustosta zirveye ulaştı

Dijital oyun dünyası, milyonlarca oyuncuyu bir araya getiren bir tutku ve ekonomi merkezi olarak büyümeye devam ediyor. Strateji, rekabet ve macera dolu oyunlar, her yaştan oyuncuyu cezbediyor. Üstelik önümüzdeki dönem, FC 26 (Eylül 2025), NBA 2K26 (Eylül 2025), Borderlands 4 (Eylül 2025), Football Manager 2026 (Kasım 2025), Silent Hill f (Eylül 2025), Hollow Knight: Silksong (Eylül 2025), Ghost of Yotei (Sonbahar 2025), Dying Light: The Beast (Eylül 2025), Metroid Prime 4: Beyond (2025), Marvel Rivals (Aralık 2025), Civilization VII (Ekim 2025) ve Call of Duty: Black Ops 6 (Ekim 2025) gibi beklenen yeni dijital oyunların ve mobil oyunların çıkış zamanı olacak; bu da sektördeki heyecanı daha da artırıyor. Türkiye’nin önde gelen oyun alışveriş platformu Oyunfor’un 2025 Ağustos verileri, oyun sektörünün yaz aylarını rekor bir yükselişle kapattığını ortaya koydu. Popüler oyunlar, hediye kartları ve demografik dağılımlar, sektörün dinamik yapısını gözler önüne seriyor.

OYUN SATIŞLARINDA BÜYÜK SIÇRAMA

Oyunfor’un raporuna göre, Ağustos 2025’te oyun satışları Temmuz 2025’e kıyasla %13, Ağustos 2024’e göre ise %17 artış gösterdi. Bu yükseliş, oyun sektörünün pandemi sonrası dönemde de güçlü bir şekilde büyüdüğünü kanıtlıyor. Mobil, PC ve konsol platformlarına olan ilgi, satış rakamlarını yukarı taşıyan temel etkenler arasında.

EN ÇOK OYNANAN OYUNLAR Ağustos ayının en popüler oyunları, farklı türlerden geniş bir yelpazeyi kapsıyor. FPS türünün lideri Counter-Strike 2, rekabetçi yapısıyla zirvede yer alırken, PUBG Mobile ve Valorant geniş oyuncu kitleleriyle sıralamada üst sıralarda. Mobil oyunlar arasında Garena Free Fire ve Mobile Legends öne çıkarken, World of Warcraft ve League of Legends gibi klasikler popülerliğini sürdürüyor. Türkiye’de Metin 2 gibi yerel pazarda köklü oyunlar da listede yer aldı.HEDİYE KARTLARINDA SONY PSN LİDER Hediye kartı satışlarında Sony PSN Hediye Kartı açık ara önde. Ardından Steam Cüzdan Hediye Kartı ve App Store & iTunes Hediye Kartı geliyor. Xbox ve Google Play hediye kartları da oyuncuların sık tercih ettiği seçenekler arasında. Bu kartlar, oyun içi satın alımları kolaylaştırırken hediye olarak da popüler. İSTANBUL OYUN ALIŞVERİŞİNİN LOKOMOTİFİ Oyun alışverişlerinde İstanbul, Ağustos’ta en yüksek paya sahip il oldu. Onu Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa takip etti. Büyük şehirlerin oyun sektöründeki ağırlığı, dijital oyun kültürünün bu bölgelerde yoğunlaştığını gösteriyor.