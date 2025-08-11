Oyuncu Jorgie Porter'dan bikinili pozlar

İngiliz oyuncu Jorgie Porter, İspanya'nın tatil bölgesi Marbella'da denizin ve güneşin tadını çıkarırken, bir yandan paparazzilere poz vermenin de keyfini yaşadı.

'Hollyoaks' dizisi yıldızı, pembe bikinisiyle güneşlenme anlarında görüntülendiğini fark edince fotoğrafçılara özel pozlar verdi.

Jorgie Porter, kıyıda yürürken ve dalgalarla oynarken objektiflere yansıdı.

37 yaşındaki Jorgie Porter, 2008 - 2016 arasında rol aldığı 'Hollyoaks' adlı TV dizisinin kadrosuna 2020'de tekrar dâhil oldu. Porter, bu dizide rol almaya devam ediyor.

Porter, 2011-2015 arasında art arda 'Dünyanın En Seksi 100 Kadını' arasında gösterildi.