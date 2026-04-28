        Haberler Magazin Oyuncu Oktay Çubuk'un kalbi durdu: Yoğun bakıma kaldırıldı - Son Dakika Magazin Haberleri

        Oktay Çubuk yoğun bakımda

        Ünlü oyuncu Oktay Çubuk'un, yurt dışında tatil yaptığı sırada kalbi durdu. Yapılan ilk müdahale sonrası hayati riski ortadan kalkan 30 yaşındaki Çubuk, yoğun bakıma alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 19:35 Güncelleme:
        Ünlü oyuncu yoğun bakımda

        Oktay Çubuk’un yurt dışı tatili sırasında kalbi durdu. Oyuncu, iş seyahati nedeniyle Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk’a eşlik ettiği sırada aniden fenalaştı.

        Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hemen hastaneye kaldırılan Çubuk’un kalbi, doktorların çabasıyla yeniden çalıştırıldı. İlk müdahalelerin ardından hayati riski ortadan kalkan 30 yaşındaki oyuncu, yoğun bakıma alındı. Tetkikleri süren Çubuk’un tedavisine bir süre daha hastanede devam edilecek.

        Bayraktar: Yükümlülüklerini yerine getirmeyene maden ruhsatı yok
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Nasıl tanıştıklarını anlattı