Oktay Çubuk yoğun bakımda
Ünlü oyuncu Oktay Çubuk'un, yurt dışında tatil yaptığı sırada kalbi durdu. Yapılan ilk müdahale sonrası hayati riski ortadan kalkan 30 yaşındaki Çubuk, yoğun bakıma alındı
Giriş: 28 Nisan 2026 - 19:35
Oktay Çubuk’un yurt dışı tatili sırasında kalbi durdu. Oyuncu, iş seyahati nedeniyle Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk’a eşlik ettiği sırada aniden fenalaştı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hemen hastaneye kaldırılan Çubuk’un kalbi, doktorların çabasıyla yeniden çalıştırıldı. İlk müdahalelerin ardından hayati riski ortadan kalkan 30 yaşındaki oyuncu, yoğun bakıma alındı. Tetkikleri süren Çubuk’un tedavisine bir süre daha hastanede devam edilecek.
