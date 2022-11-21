Amasya'nın Merzifon ilçesinde katliam gibi bir kaza yaşandı. Baş Belası tiyatro oyununun oyuncularının içinde bulunduğu minibüs, aynı yöndeki kamyona arkadan çarptı ve kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerden biri de Özgür Karataş oldu. İşte, söz konusu olaya ve Karataş'ın hayat hikayesine ilişkin bilgiler...