        Oyuncu Robert Carradine, hayatını kaybetti

        Oyuncu Robert Carradine, hayatını kaybetti

        'Revenge of the Nerds' ve 'Lizzie McGuire' gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan Robert Carradine, 71 yaşında hayata veda etti

        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 10:37
        Hayata ağabeyi gibi veda etti

        ABD'li oyuncu Robert Carradine, yaşamını yitirdi. Acı haberi ünlü oyuncunun ailesi duyurdu. 71 yaşında hayata veda eden Carradine'ın ölüm sebebini ailesi açıkladı. 20 yıldır Bipolar Bozukluk ile mücadele eden oyuncunun canına kıydığı belirtildi.

        Robert Carradine
        Robert Carradine

        Oyuncunun ailesi; "Umarız onun yolculuğu, akıl hastalığına ilişkin önyargıların ortadan kaldırılmasına ışık tutar ve bu konuda farkındalık yaratmaya teşvik eder" dedi. Ailesi, yas sürecinde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini de rica etti.

        AĞABEYİ DE CANINA KIYMIŞTI

        Robert Carradine'in üvey ağabeyi David Carradine de 2009'da canına kıymıştı.

        Robert Carradine - David Carradine
        Robert Carradine - David Carradine

        Tayland polis şefi Worapong Sievpreecha yaptığı açıklamada, David Carradine'ın cesedini otel odasında bulduklarını, ölümünün canına kıyma sonucu gerçekleştiğine inandıklarını dile getirmişlerdi.

        ANNE VE BABASI DA OYUNCUYDU

        1954'te Los Angeles'ta dünyaya gelen Robert Carradine'in anne ve babası da oyuncuydu. Babası John Carradine annesi ise Sonia Sorel'di.

        BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?

        Bipolar bozukluk (eski ismiyle manik depresif hastalık); taşkınlık (mani) ya da çökkünlük (depresyon) dönemlerinin olduğu, duygusal iniş çıkışlarla giden, ara dönemlerde hastaların olağan ruh hallerine döndükleri fakat dalgalanmaların yaşam boyu görülebildiği bir ruhsal bozukluk olarak tanımlanıyor.

