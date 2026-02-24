Bipolar bozukluk (eski ismiyle manik depresif hastalık); taşkınlık (mani) ya da çökkünlük (depresyon) dönemlerinin olduğu, duygusal iniş çıkışlarla giden, ara dönemlerde hastaların olağan ruh hallerine döndükleri fakat dalgalanmaların yaşam boyu görülebildiği bir ruhsal bozukluk olarak tanımlanıyor.
Oyuncu Robert Carradine, hayatını kaybetti
'Revenge of the Nerds' ve 'Lizzie McGuire' gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan Robert Carradine, 71 yaşında hayata veda etti
ABD'li oyuncu Robert Carradine, yaşamını yitirdi. Acı haberi ünlü oyuncunun ailesi duyurdu. 71 yaşında hayata veda eden Carradine'ın ölüm sebebini ailesi açıkladı. 20 yıldır Bipolar Bozukluk ile mücadele eden oyuncunun canına kıydığı belirtildi.Robert Carradine
Oyuncunun ailesi; "Umarız onun yolculuğu, akıl hastalığına ilişkin önyargıların ortadan kaldırılmasına ışık tutar ve bu konuda farkındalık yaratmaya teşvik eder" dedi. Ailesi, yas sürecinde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini de rica etti.
AĞABEYİ DE CANINA KIYMIŞTI
Robert Carradine'in üvey ağabeyi David Carradine de 2009'da canına kıymıştı.Robert Carradine - David Carradine
Tayland polis şefi Worapong Sievpreecha yaptığı açıklamada, David Carradine'ın cesedini otel odasında bulduklarını, ölümünün canına kıyma sonucu gerçekleştiğine inandıklarını dile getirmişlerdi.
ANNE VE BABASI DA OYUNCUYDU
1954'te Los Angeles'ta dünyaya gelen Robert Carradine'in anne ve babası da oyuncuydu. Babası John Carradine annesi ise Sonia Sorel'di.