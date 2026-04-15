        Oyuncu Sefa Zengin, AK Parti grup toplantısında

        'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Erdal Kömürcü' karakteriyle tanınan oyuncu Sefa Zengin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 13:18 Güncelleme:
        Ünlü oyuncu, AK Parti grup toplantısında

        Türk televizyon tarihinde en çok izlenen yapımlar arasında yer alan 'Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı ‘Erdal Kömürcü’ karakteriyle ünlenen Sefa Zengin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katıldı.

        Oyuncu, grup toplantısı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve birçok AK Partili yetkiliyle bir araya geldi.

        Toplantıya AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek’in davetlisi olarak katıldığını belirten Zengin, "Burada olmak çok heyecan verici bir duyguymuş, ilk kez böyle bir şeyi tadıyorum. İlk kez 1-2 günlük bir boşluk buldum. Bu boşluğu da bulur bulmaz Ankara’ya gelmek istedim. Çünkü Ankara’yı çok severim. Şu an için çok sevilen bir dizideyiz. Ben de galiba o dizinin (Yeraltı) sevilen birisi oldum. Bu ilgiye mazhar olmak kıymetli. Burada sizlerle beraber de olmak heyecan verici, sizlerle beraber olmak keyif verici" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da 4.7 büyüklüğünde korkutan deprem!

        Akdeniz'de, merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıkları olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre depremin, Demre'ye 55.47 kilometre uzaklıkta, 16.17 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi....
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Kaldırım taşı silah sayıldı!
        Kaldırım taşı silah sayıldı!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Kararı duyan babası kalp krizinden öldü!
        Kararı duyan babası kalp krizinden öldü!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi