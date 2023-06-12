Şekip Taşpınar'ın menajeri Temmuz Karikutal, yaptığı açıklamada “Ah be Şekip Ağabey… O yoğun bakımdan sağlam çıkacağına inanıyorum. Haydi biz mutlu et ve aramıza dön. Yok öyle erken gitmek… Daha yapacak çok işlerimiz var” dedi.