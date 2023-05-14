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İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

Birbirinden başarılı oyuncular, canlandıracakları karakter için zaman zaman bambaşka hallere bürünebiliyorlar. İşte makyajla, saçla, kıyafetle değişen, rolleri gereği kilo alıp veren ünlü yıldızlar...

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  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Evsiz adam (Manifesto)
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Cate Blanchett 
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Pamela Anderson (Pam & Tommy)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Lily James
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Les Grossman (Tropic Thunder)
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Tom Cruise 
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Lamia (Stardust)
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Michelle Pfeiffer 
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Paolo Gucci (House of Gucci)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Jared Leto
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Virginia Wolf (The Hours)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Nicole Kidman

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Dianna (Trainwreck)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Tilda Swinton
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    John Mitchell (Gaslit)
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Sean Penn
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Tammy Faye Bakker (The Eyes of Tammy Faye)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Jessica Chastain
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Rosemary (Shallow Hal)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Gwyneth Paltroy

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Kraliçe Elizabeth (İskoçya Kraliçesi Mary)
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Margot Robbie
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Pennywise (It)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Bill Skarsgad 
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    John Merrick (The Elephant Man)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    John Hurt

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    J. Edgar Hoover (J. Edgar)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Leonardo DiCaprio

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Jennifer Lawrence

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Mystique (X-Men: Days Of Future Past)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Rabbi (Angels In America)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Meryl Streep

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Winston Churchill (Darkest Hour)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Gary Oldman 

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Ari (Planet of the Apes), 2001 

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Helena Bonham Carter 

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    The Night King (Game of Thrones)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Richard Brake 

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Violator (Spawn)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    John Leguizamo 

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Frankenstein, 1994

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Robert de Niro

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Aileen (Monster)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Charlize Theron
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Lord Voldemort (Harry Potter)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Ralph Fiennes

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Mrs. Doubtfire (Mrs. Doubtfire)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Robin Williams

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Joker (The Dark Knight)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Heath Ledger

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    James ‘Whitey’ Bulger (Black Mass)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Johnny Depp

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Edna Turnblad (Hairspray)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    John Travolta

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Bob Dylan (I’m Not There)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Cate Blanchett

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Lili (The Danish Girl)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Eddie Reymayne

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Nanny McPhee (Nanny McPhee And The Big Bang)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Emma Thompson

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Red Queen (Alice Through The Looking Glass)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Helena Bonham Carter

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Madame D. (The Grand Budapest Hotel)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Tilda Swinton

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Mason Verger (Hannibal)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Gary Oldman

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Kirk Lazarus (Tropic Thunder)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Robert Downey Jr

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Hellboy (Hellboy)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Ron Perlman

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Ig Perrish (Horns)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Daniel Radcliffe

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    The Grinch (How The Grinch Stole Christmas)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Jim Carrey

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Betelgeuse (Beetlejuice)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Michael Keaton

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Yaşlı Nemo (Mr. Nobody)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Jared Leto

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Gutless (Hook)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Grand High Witch (The Witches)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Anjelica Huston

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Penguin (Batman Returns)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Danny DeVito

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Hessian Horseman (Sleepy Hollow )

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Christopher Walken

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Mad Hatter (Alice Through The Looking Glass)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Johnny Depp

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Fred Krueger (A Nightmare On Elm Street)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Robert Englund

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Les Grossman (Tropic Thunder)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Tom Cruise

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Fat Bastard (Austin Powers)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Mike Myers

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Bootstrap Bill (The Pirates of Caribbean)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Stellan Skarsgard

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Frankenstein’s Monster (Mary Shelley’den Frankenstein)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Robert De Niro

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Male Aide (Salt)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Angelina Jolie

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Kona Chief (Cloud Atlas)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Hugh Grant

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Benjamin Button (The Curious Case of Benjamin Button)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Brad Pitt

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Terminator (Terminator 3: Rise Of The Machines)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Arnold Schwarzenegger

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    En Sabah Nur / Apocalypse (X-Men: Apocalypse)

     
  • İşte oyuncuların rol gereği yaşadığı değişimler!

    Oscar Isaac

     

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