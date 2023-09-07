Oyunseverlere müjde: 700 TL'lik oyun ücretsiz! 2023 Eylül Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları neler?
Amazon Prime Gaming Eylül ayı ücretsiz oyunları belli oldu. Her ay farklı oyunları ücretsiz olarak kullanıcılarına sunan Amazon Prime Gaming'ten bu sefer büyük bir müjde geldi. Amazon Prime Gaming, Football Manager 2023'i ücretsiz olarak sunuyor. İşte, 7 Eylül 2023 Amazon Prime Gaming oyunları...
Amazon Prime Gaming Eylül ayı ücretsiz oyunları açıklandı. Bilindiği üzere 39 TL olan Amazon Prime üyeliği ile her ay kullanıcılara belli oyunlar ücretsiz olarak sunuluyor. Bu ayki ücretsiz oyunlar arasında ise 700 TL'ye satılan Football Manager 2023 dikkat çekti. Peki, Amazon Prime Gaming Eylül oyunları neler, FM23 nasıl alınır? İşte, detaylar...
AMAZON PRIME GAMING EYLÜL AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI NELER?
7 Eylül
Football Manager 2023
14 Eylül
Ozymandias: Bronze Age Empire Sim
Absolute Tactics: Daughters of Mercy
21 Eylül
Dexter Stardust: Adventures in Outer Space
Shotgun King: The Final Checkmate
28 Eylül
Unsolved Case: Murderous Script Collector’s Edition
Hundred Days: Winemaking Simulator
PRIME GAMING'DEN ÜCRETSİZ OYUNLAR NASIL ALINIR?
Amazon Prime Gaming'den yararlanmak için Amazon Prime üyeliğinizin olması gerekir. Prime Gaming'e erişmek için Twitch hesabınızı Amazon hesabınıza bağlamanız yeterlidir. Bağlantıyı tamamladıktan sonra, her ayın başında sunulan ücretsiz oyunları ve diğer avantajları talep ederek kütüphanenize ekleyerek alabilirsiniz.