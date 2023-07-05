Ozan Doğulu ve Hera aşka geldi

Nasıl tanıştınız?



Tanışmamız tamamıyla tesadüf. Stüdyo ortamında karşılaştık. Başta güzel bir arkadaşlık kurduk. Sonrasında da, 3 yılı geçen sağlam temeller attık kalbimizde.



Ozan Bey, "Onun en çok pozitif yönünü seviyorum" demişti. Peki ya sen?



Gülüşünü, kalbini ve her an bana hissettirdiği sevgiyi seviyorum. Çok şanslıyım.