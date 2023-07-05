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Ozan Doğulu ve Hera aşka geldi

Ozan Doğulu, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Hera ile aşka geldi. Çift, dolunaya karşı romantik poz verdi

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  • Ozan Doğulu ve Hera aşka geldi - Magazin haberleri

    Yaklaşık 5 yıldır aşk yaşayan ünlü aranjör Ozan Doğulu ve sevgilsi Hera aşklarını zaman zaman sosyal medya sayfalarına taşıyor. İkili son olarak, dolunaya karşı öpüşürken verdikleri pozlarını paylaştı. Çift, fotoğraflarına "Dolunay ve aşk" notunu düştü.
  • Ozan Doğulu ve Hera aşka geldi - Magazin haberleri

    Hera Aslan, geçtiğimiz yıl Habertürk'e verdiği röportajda şunları söylemişti...

    Uzun süredir Ozan Doğulu ile berabersin. Aşık olunca Hera'da nasıl bir değişim yaşandı?

    En güzel halindeyim açıkçası. Daha mutlu, pozitif, üretken, her şeye sevgiyle bakan, kendini bilen ve çok daha aşık.
  • Ozan Doğulu ve Hera aşka geldi - Magazin haberleri

    Nasıl tanıştınız?

    Tanışmamız tamamıyla tesadüf. Stüdyo ortamında karşılaştık. Başta güzel bir arkadaşlık kurduk. Sonrasında da, 3 yılı geçen sağlam temeller attık kalbimizde.

    Ozan Bey, "Onun en çok pozitif yönünü seviyorum" demişti. Peki ya sen?

    Gülüşünü, kalbini ve her an bana hissettirdiği sevgiyi seviyorum. Çok şanslıyım.
  • Ozan Doğulu ve Hera aşka geldi - Magazin haberleri

    Kendini ve onu 3 anahtar kelime ile özetleyebilir misin?

    Sanırım ortak 3 özelliğimiz; Merhametli, pozitif ve müziğe aşık olmamız.
  • Ozan Doğulu ve Hera aşka geldi - Magazin haberleri

    Evlilik düşünüyor musunuz?

    Düşünmüyoruz. Aramızda, bir imzadan daha bağlı duygular var. Ne zaman istersek evlenebiliriz, bizim için en kolayı. Kimse kimseye bir gün bile dayanamazken biz yılları devirdik.
  • Ozan Doğulu ve Hera aşka geldi - Magazin haberleri

    Peki ya anne olmak?

    Aklımdan geçirmiyorum, çocuk yapma hayalim yok. Başka hayalim var ve bir sorumluluk altına daha girmek istemiyorum. Arada depreşen duygularımı zaten Ozan’ın 3 güzel kızıyla törpülüyorum.

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