Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da gösterdiği performansla Stuttgart'a transfer olan ve küme düşen Alman ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan Kabak'ın talipleri artıyor! Alman basınında Ozan'la Real Madrid, Bayern Münih, Valencia, Real Betis gibi kulüplerin ilgilendiği çıkarken İngiltere basını da Ada'dan birçok kulübün genç savunmacıya talip olduğunu yazdı.

Express'te yer alan habere göre Ozan Kabak'la Arsenal, Tottenham ve Manchester United ilgileniyor! Haberde kulüplerin 15 milyon Euro'luk transfer teklifiyle Stuttgart'ın kapısını çalacakları kaydedildi.

Stuttgart'ta ikinci yarıda 17 maça çıkan ve 3 gol kaydeden Ozan için kulübün sportif direktörü Thomas Hitzlsperger geçen günlerde bir açıklama yapmıştı. Milli savunmacıya övgüler yağdıran Hitzlsperger, "Onu her gün gördüğümde ne kadar olgun biri olduğunu anlıyorum. Her şeyi öğrenmek istiyor, Almanca öğreniyor ve şimdiden bizimle anlaşmaya başladı. Yaşına rağmen bir rol model oldu ve ihtiyacımız olan her şey onda var" demişti.

Haberde Arsenal'in Ozan'ı uzun süredir izlediği, Tottenham'ın ise Toby Alderweireld'in yerine düşündüğü belirtildi. Savunmaya takviye yapmak isteyen Manchester United'ın ilk tercihinin Kaliodu Koulibaly olduğu kaydedilirken Napoli'nin yaklaşık 90 milyon Euro istemesi sonrasında Ozan'ı listelerine aldıkları da belirtildi.