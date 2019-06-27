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HaberlerFutbol

Ozan Kabak, Schalke 04'te karar kıldı

İtalyan devi Milan ve Almanya Ligi'ni domine eden Bayen Münih'in transfer listesindeki Ozan Kabak sürpriz bir kararla Schalke 04'ü seçti. İddia ise Alman Bild gazetesinden

Ozan Kabak

Stutgart'ta gösterdiği performansla Almanya'da yılın çaylağı seçilen ve dev takımların transfer listesine giren Ozan Kabak, Schalke 04'ü seçti.

Menajerinin İtalyan Milan takımıyla masaya oturmasına karşın; Bild gazetesi, Ozan Kabak'ın Schalke 04'te karar kıldığını yazdı. Gazetenin haberinde, "Bayern Münih'in ilgisi olmasına karşın Ozan Kabak, Schalke 04'ü seçti. Bayern'de Boateng'in geleceğinin belirsiz olması nedeniyle beklemek istemeyen Ozan Kabak, Schalke 04'te karar kıldı. Türk oyuncunun tercihinde kendisini Stuttgart'a getiren ve Schalke sportif direktörlük görevini yürüten Michael Reschke etkili oldu" denildi. 

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya transfer olan 19 yaşındaki oyuncunun sözleşme fesih bedeli 15 milyon Euro olarak belirlenmişti.

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