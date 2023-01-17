Orhon geçirdiği zor günlerle ilgili şunları söylemişti:



- Kilo vermezsen albüm yapamazsın dediler, yanlış yönlendirildim.



- Hortum benim midemi delmiş, iç kanama başlamıştı. Acilen ameliyata aldılar beni.



- En son 53 kiloya kadar düştüm. Büyük salaklık yapmışım. Çocuk da değildik o yaşlarda...



- Şu an hiçbir şeyim yok. Sağlıklı beslenme ve sporla kilomu koruyorum.



- Aşırı kilolu olanlar dışında ameliyat olmalarını önermiyorum.