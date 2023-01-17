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Ozan Orhon ikinci kez baba oldu!

90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Ozan Orhon, 2021 yılında kabin memuru Selcan Demirci ile dünyaevine girmişti. Çiftin önceki gün çocukları dünyaya geldi

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  • Ozan Orhon ikinci kez baba oldu! - Magazin haberleri

    90'lı yıllarda pop dünyasında fırtınalar estiren şarkıcı Ozan Orhon, 4. kez nikah masasına oturmuştu. Orhon, aradığı mutluluğu kabin memuru Selcan Demirci'de bulmuştu.
  • Ozan Orhon ikinci kez baba oldu! - Magazin haberleri

    Çift, dün kızları Deniz'e kavuştu. İkinci kez baba olma heyecanı yaşayan Orhon, iyi dileklerde bulunan sevenlerine teşekkür etti.
  • Ozan Orhon ikinci kez baba oldu! - Magazin haberleri

    Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
  • Ozan Orhon ikinci kez baba oldu! - Magazin haberleri

    MİDESİNE KELEPÇE TAKTIRDI, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

    Ozan Orhon, 2000'li yılların başında 130 kiloya ulaşınca çareyi midesine kelepçe taktırmakta bulmuştu. 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon, hızlı kilo kaybı nedeniyle hastanelik olmuş ve ikinci kez ameliyat masasına yatmıştı.
  • Ozan Orhon ikinci kez baba oldu! - Magazin haberleri

    Orhon geçirdiği zor günlerle ilgili şunları söylemişti:

    - Kilo vermezsen albüm yapamazsın dediler, yanlış yönlendirildim.

    - Hortum benim midemi delmiş, iç kanama başlamıştı. Acilen ameliyata aldılar beni.

    - En son 53 kiloya kadar düştüm. Büyük salaklık yapmışım. Çocuk da değildik o yaşlarda...

    - Şu an hiçbir şeyim yok. Sağlıklı beslenme ve sporla kilomu koruyorum.

    - Aşırı kilolu olanlar dışında ameliyat olmalarını önermiyorum.

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