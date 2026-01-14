Özcan Bizati: Galibiyetlerin devamını getirmek istiyoruz

Gençlerbirliği'nde yardımcı antrenör Özcan Bizati, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 mağlup ettikleri Antalyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Bizati, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için de çok değerli bir maç olduğunu söyledi.

Antalya'da devre arası kampı yaptıklarını anımsatan Bizati, bu maç nedeniyle kampın uzadığını belirtti.