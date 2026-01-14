Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Özcan Bizati: Galibiyetlerin devamını getirmek istiyoruz - Futbol Haberleri

        Özcan Bizati: Galibiyetlerin devamını getirmek istiyoruz

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenen Gençlerbirliği'nde yardımcı antrenör Özcan Bizati, "Kupada puanımızı 6 yaptık, devamını getirmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 18:36 Güncelleme: 14.01.2026 - 18:36
        Gençlerbirliği'nde yardımcı antrenör Özcan Bizati, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 mağlup ettikleri Antalyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

        Bizati, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için de çok değerli bir maç olduğunu söyledi.

        Antalya'da devre arası kampı yaptıklarını anımsatan Bizati, bu maç nedeniyle kampın uzadığını belirtti.

        "PUANIMIZI 6 YAPTIK, DEVAMINI GETİRMEK İSTİYORUZ"

        Psikolojik olarak aşmaları gereken bir yorgunluklarının bulunduğunu aktaran Bizati, "Sakatlıksız güzel bir maç oldu. Oynamayan oyuncularımızı oynattık. Alt yapıdan oyuncularımızı görmek istedik. Kupada puanımızı 6 yaptık. Devamını getirmek istiyoruz. Ligde de yenilmezlik serimizi devam ettirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

