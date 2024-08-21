Özcan Deniz'in, 'babalık' açıklaması tartışma konusu oldu
Eşi Samar Dadgar'a (30) doğum günü partisi düzenleyen Özcan Deniz, "Yeniden baba olmak ister misiniz?" sorusuna; "53 yaşındayım… Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum" yanıtını verdi
Özcan Deniz, Mart 2018'de Feyza Aktan ile evlenmiş ve aynı yılın nisan ayında oğlu Kuzey'in doğumuyla ilk kez baba olma heyecanını yaşamıştı.
2019'da Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşanan Deniz geçen yıl ise hayatını Samar Sadgar ile birleştirdi.
Önceki akşam 30 yaşına basan eşine doğum günü partisi düzenleyen 53 yaşındaki şarkıcı, muhabirlerin "Yeniden baba olmak ister misiniz?" sorusuna yanıt verdi.
Özcan Deniz; "53 yaşındayım. Eşim Samar ve oğlum benim ömrüm. Kaç sene daha onlara eşlik ederim bilmiyorum. Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum. O yüzden de bir çocuk daha dünyaya getirip, o 10'lu yaşlarındayken, ben 70'lerime dayanmak istemiyorum. Bunu göze alamıyorum ama Samar genç bir kadın, benim canım, ciğerim. 'Hayat' diyelim... Onun hakkı" dedi.
Samar Dadgar ise; "Daha biriktireceğimiz çok anı var" ifadesini kullandı.
Özcan Deniz'in bu açıklaması tartışma konusu oldu.
Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
O zaman 30 yaşında anne olmayı hak eden bir kadınla birlikte olmayacaksın.
Belki karısı anne olmak istiyor o nasıl olacak?
Yaşlılığın yaşla alakası yok.
Bence bu soruyu kadın cevaplasın, o anne olmak istiyor mu?
Sizin nasıl baba olma hakkınız varsa onun da anne olma hakkı var.