        Özdağ, CHP Genel Merkezi'nde Özel ile görüştü | Son dakika haberleri

        Özdağ, CHP Genel Merkezi'nde Özel ile görüştü

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 04:29 Güncelleme:
        Özdağ'dan Özel'e ziyaret

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, CHP Genel Merkezinde Özel ile görüştü. Yaklaşık 15 dakikalık görüşmenin ardından Özdağ, Özel ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        AA'nın haberine göre; Türk demokrasisinin "ağır bir krizden geçtiğini" savunan Özdağ, "Bu mevcut süreçte de Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararlar bir anayasal kurum olarak, yüksek mahkeme olarak ortadayken, herhangi bir mahkemenin aldığı kararla siyasete bu şekilde müdahale etmek, demokratik hukuk devletinde doğrusu kolay kolay rastlanabilecek ve kabul edilebilecek bir husus değildir." ifadelerini kullandı.

        Özdağ, devleti ve demokrasiyi savunmak için CHP Genel Merkezi'nde olduklarını belirtti. "Keşke hiç böyle bir karar alınmasaydı." diyen Özdağ, Özgür Özel'e ithafen, "Sayın Genel Başkanım, size ve arkadaşlarınıza içtenlikle demokrasi ve hukuk mücadelenizde başarılar dilerim. Biz de bu mücadelenin içerisindeyiz." diye konuştu.

        Özgür Özel de Özdağ'a genel merkeze gerçekleştirdiği "dayanışma ziyareti" için teşekkürlerini iletti.

