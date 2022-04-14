Özdağ'dan sonra Özal da 'Yavaş' dedi 0:00 / 0:00

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması olması gerektiği üzerinden açıklamalar devam ediyor.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş'tır" açıklamasının ardından, TEK Parti lideri Ahmet Özal da Yavaş'ın aday olması halinde destekleyeceğini açıkladı.

YAVAŞ: RAHATSIZ OLDUM

Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Yavaş, "Benimle görüşülmemiş. Bana sorulmamış. Benim fikrim alınmamış. Ben ‘Adayım’ dememişim. ‘Aday değilim’ diyorum üstelik. Buna rağmen Özdağ'ın kendi amacı doğrultusunda yaptığı bir hareket bu. Açıkçası rahatsız oldum" dedi.