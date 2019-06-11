Özdemir Asaf başta Lavinia, Dünya Kaçtı Gözüme, Çiçekleri Yemeyin şiirleri ile Cumhuriyet döneminin en önemli şairleri arasında yer aldı. İlk yazısı Servet-i Fünun, Uyanış dergisinde çıktı. Edebiyatın önemli isimlerinden Özdemir Asaf'ın hayatından ayrıntılar haberimizde.

ÖZDEMİR ASAF KİMDİR?

11 Haziran 1923 tarihinde Ankara'da doğdu. Asıl adı Halit Özdemir Arun'dur. Babası Mehmet Asaf Şura-yı Devlet'in kurucularındandır. Babasının öldüğü yıl, 1930, Galatasaray Lisesi'nin ilk kısmına girdi. 1941 yılında 11. sınıfta, bir ek sınavla Kabataş Erkek Lisesi'ne geçip 1942 yılında mezun oldu. Hukuk Fakültesi'ne, İktisat Fakültesi'ne (3. sınıfa kadar) ve bir yıl Gazetecilik Fakültesi'ne devam etti. Bu arada Tanin ve Zaman gazetelerinde çalıştı ve çeviriler yaptı.

İlk yazısı Servet-i Fünun, Uyanış dergisinde çıktı. 1951 yılında Sanat Basımevi'ni kurdu ve kitaplarını Yuvarlak Masa Yayınları adı altında yayımladı. 1962'de Mehmet Ali Aybar öncülüğünde kurulan Temel Hakları Yaşatma Derneği'nin kurucularından oldu.

28 Ocak 1981'de hayata veda eden Özdemir Asaf'ın ilk eşi Sabahat Selma Tezakın'dan Seda isimli bir kızı; ikinci eşi Yıldız Moran'dan ise Gün, Olgun ve Etkin adında üç oğlu vardır.

ÖZDEMİR ASAF'IN ŞİİRLERİ

Dünya Kaçtı Gözüme - 1955

Sen Sen Sen - 1956

Bir Kapı Önünde - 1957

Yumuşaklıklar Değil - 1962

Nasılsın - 1970

Çiçekleri Yemeyin - 1975

Ben Değildim - 1978

Bugün ve Bugün (Yayımlanmamış şiirler) - 1984

Benden Sonra Mutluluk (Yayımlanmamış şiirler)

Çiçek Senfonisi (Toplu şiirler) - 2008

Sen Bana Bakma, Ben Senin Baktığın Yönde Olurum (Kendi sesinden şiirler) - 2012

Yalnızlığa Övgü (Yalnızlık Paylaşılmaz)

"Lavinia"

ETİKA

Yuvarlağın Köşeleri - 1961

Yuvarlağın Köşeleri-2 (Ölümünden sonra) - 1988

ÖYKÜ

Dün Yağmur Yağacak (Ölümünden sonra) - 1987

OTOKOPİ, DENEME

Özdemir Asaf'ça (Ölümünden sonra) - 1988